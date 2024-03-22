Власти ХМАО преподносят запоздалое завершение строительства нового корпуса колледжа как сдачу раньше срока

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Югры, который курирует заместитель губернатора Азат Ислаев, сообщил о завершении строительства нового корпуса Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
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