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Царьград

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Суд Перми взыскал 1,5 млн с аэропорта за смерть пассажира

Суд Перми взыскал 1,5 млн с аэропорта за смерть пассажира

Пермский краевой суд увеличил компенсацию морального вреда семье пассажира, умершего после осмотра в здравпункте аэропорта Большое Савино, где фельдшер не назначила ЭКГ и не предложила госпитализацию.

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