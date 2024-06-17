Стало известно, как захватчики СИЗО в Ростове могли получить флаг ИГ* и повязки на головы

Их было видно на роликах, которые записали сами преступники.Террористы, которые в это воскресенье, 16 июня, захватили двух заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, могли по некоторым предположениям получить символику запрещённой в России террористической организации через обычные посылки под видом полотенец.