2+1 Роналду с бисиклетой, сэйв ногой имени Акинфеева, уход косоваров из-за криков «Сербия, Сербия!» Главное в Лиге наций

Второй день ноябрьской Лиги наций – предпоследний тур. Вот самое яркое из матчей пятницы. 2+1 Роналду – с голом ножницами! Португалия – лидер с отрывом В группе А1 разрывает Криштиану Роналду – причем эффектно! Португалия разгромила Польшу (5:1).