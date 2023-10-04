МЧС объявило метеопредупреждение из-за сильного ветра в Рязанской области

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до конца суток 4 октября на территории Рязанской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 13-18 м/с.