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Метал бомбы и «френдзонил» Цветаеву: каким был поэт Арсений Тарковский

Метал бомбы и «френдзонил» Цветаеву: каким был поэт Арсений Тарковский

Литературовед и поэт Валерий Шубинский рассказал «Снобу» о том, как Арсений Тарковский участвовал в теракте в 12 лет, в каких отношениях состоял с Цветаевой и как относился к своему сыну — режиссеру Андрею Тарковскому.

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