Метал бомбы и «френдзонил» Цветаеву: каким был поэт Арсений Тарковский

Литературовед и поэт Валерий Шубинский рассказал «Снобу» о том, как Арсений Тарковский участвовал в теракте в 12 лет, в каких отношениях состоял с Цветаевой и как относился к своему сыну — режиссеру Андрею Тарковскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии