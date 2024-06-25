Метал бомбы и «френдзонил» Цветаеву: каким был поэт Арсений Тарковский

Литературовед и поэт Валерий Шубинский рассказал «Снобу» о том, как Арсений Тарковский участвовал в теракте в 12 лет, в каких отношениях состоял с Цветаевой и как относился к своему сыну — режиссеру Андрею Тарковскому.