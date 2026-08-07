Синоптик Шувалов: в Москве ожидается до +32 °C с грозовыми дождями и градом

Сегодня в Москве будет очень жарко – температура воздуха в дневные часы перешагнёт отметку в +30 °C. Однако затем город накроют дождями и грозой, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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