38-летний певец Алексей Воробьёв высказался против привычки делить счёт в ресторане пополам между мужчиной и женщиной.
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