«За «подарки» к Новому году, с русских спросим», — Боррель пообещал проблемы «Путинскому режиму»

Слышали последний антироссийский выпад главного садовника Европы Жози Борреля? Нет? И очень зря… — Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, в очередной раз обвинил русских в преступлениях и пообещал принять все меры для того, чтобы «Путинский режим» понес заслуженное наказание за них.