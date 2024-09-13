Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае провела личный прием в общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ»

К бизнес-омбудсмену Ольге Загитовой обратилось несколько предпринимателей. Среди озвученных проблем: бездействие органов полиции по факту хищения имущества, риск потери бизнеса из-за непродления договора на размещение автостоянки, а также длительное нарушение «Россети» сроков технологического присоединения временных сооружений.