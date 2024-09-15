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СЗТП сообщила о столкновении в Санкт-Петербурге теплохода и прогулочного судна

В Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пострадавших нет. Об этом, как сообщает РИА Новости, информирует в официальном Telegram-канале  Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП).

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