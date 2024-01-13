Яйца из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, заявили в Росптицесоюзе

Ранее гендиректор союза Галина Бобылева утверждала, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные" Яйца птицы из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
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