Яйца из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, заявили в Росптицесоюзе

Ранее гендиректор союза Галина Бобылева утверждала, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные" Яйца птицы из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.