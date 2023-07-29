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Россиянка Панова и казахстанка Данилина выиграли парный турнир в Гамбурге

Россиянка Александра Панова и казахстанка Анна Данилина стали чемпионками парного турнира в Гамбурге.

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