Двухлетнюю Аню Филипчук из Новосибирска и её мать объявили в федеральный розыск

Новосибирец Дмитрий не видел свою дочь уже несколько месяцев и даже не знает, где она находится. Порядок общения двухлетней Ани Филипчук с отцом определил суд, но мать девочки нарушила установленный режим встреч и перестала выходить на связь.
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