ЗДК “Лензолото” продана группе инвесторов из России Об этом сообщили в компании “Полюс”, которой ранее принадлежала эта золотодобывающая компания.
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ЗДК “Лензолото” продана группе инвесторов из России Об этом сообщили в компании “Полюс”, которой ранее принадлежала эта золотодобывающая компания.
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