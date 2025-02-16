В Санкт-Петербурге морской терминал перешел под полный контроль ОСК

Принадлежавшей бывшему петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову пакет акций стивидорной компании КЦТЛ передан в уставный капитал государственного судостроительного холдинга ОСК (АО «Объединенная судостроительная корпорация»).
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