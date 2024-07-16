Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Официально выдвинутый на пост президента Дональд Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Национальный съезд Республиканской партии (с 15 по 18 июля проходит в Милуоки, городе-миллионнике в штате Висконсин) выдвинул семидесятивосьмилетнего Дональда Джона Трампа кандидатом в президенты на намеченных на 5 ноября американских выборах.

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