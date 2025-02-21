Минниханов осмотрел выставку продукции бизнесменов Татарстана

Выставку продукции предпринимателей Татарстана осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов. Свои товары и достижения бизнесмены презентовали перед коллегией Министерства экономики РТ по итогам 2024 года, проходит она в Поволжском университете культуры, спорта и туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии