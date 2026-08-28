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ВС РФ поразили в Киевской области склад для хранения ракет «Фламинго»

ВС РФ поразили в Киевской области склад для хранения ракет «Фламинго»

ВС РФ поразили в Киевской области складской комплекс, где хранились крылатые ракеты «Фламинго». В Минобороны также сообщили об ударах по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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