Знаменитости в объективе Дениса Рувра

Французский фотограф Денис Рувр (Denis Rouvre) не раз фотографировал знаменитостей. В его портфолио уже сотни портретов известных на весь мир актеров и актрис, режиссеров и выдающихся личностей в мире моды и музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии