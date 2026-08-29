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Европа спешно укрепляет ПВО для войны с Россией

Европа спешно укрепляет ПВО для войны с Россией

FRIEDEMANN VOGEL/EPA/TASS Британская газета Daily Mail сообщает, что премьер Энди Бернем получил информацию разведки о том, что Россия готовится к "прямым военным действиям" против Соединенного Королевства.

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