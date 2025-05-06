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Без тепла и солнца: москвичей предупредили о заморозках в День Победы

Без тепла и солнца: москвичей предупредили о заморозках в День Победы

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. В День Победы москвичей ожидает холодная и неустойчивая погода. Как сообщили в столичном метеобюро, праздничные дни пройдут под влиянием циклона, и Москва окажется в его наиболее прохладной части.

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