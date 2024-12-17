Китай успешно запустил четыре спутника дистанционного зондирования PIESAT-2

Китай успешно запустил на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2. Это достижение стало возможным благодаря усилиям Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), сообщает РИА Новости.
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