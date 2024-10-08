Разведка США назвала предпочтительного для России кандидата на выборах президента

ВАШИНГТОН, 8 октября, ФедералПресс. Американская разведка считает, что Россия поддерживает кандидатуру экс-лидера США Дональда Трампа, а Иран – действующего вице-президента Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах.
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