Первый бой русских с американцами: чем он завершился

Российско-американские отношения были, с момента возникновения США, неизменно дружественными. Идеологические разногласия между самодержавной монархией и «самой свободной» демократией мира никогда этому не препятствовали.
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