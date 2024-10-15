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Спички - не игрушка

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39-летний маг пытался наложить проклятье на инспектора ДПС: видео

39-летний маг пытался наложить проклятье на инспектора ДПС: видео

Avia.pro - СМИ Тёплый вечер, стандартный пост в Иркутской области. Сижу я в патрульной машине, наблюдаю за порядком, когда в рацию передают: «Превышение скорости на трассе Куйтун – остановить, проверить водителя».

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