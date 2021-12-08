Происшествия

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В Пермском крае полицейским вручены благодарственные письма за раскрытие серии преступлений в сфере энергетики

В межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» поступили благодарственные письма от имени руководства энергетической компании.

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