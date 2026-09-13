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Север Пресс

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Артюхов и Чернышенко оценили будущий туркластер «Рай-Из» на Полярном Урале

Артюхов и Чернышенко оценили будущий туркластер «Рай-Из» на Полярном Урале

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко провели рабочий день на Полярном Урале.

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