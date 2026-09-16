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Происшествия

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В Чувашии сотрудники полиции встретились со студентами-иностранцами в рамках адаптационного курса, организованного федеральным агентством по делам национальностей России

Слушателями курсов стали студенты Чувашского государственного аграрного университета, прибывшие на обучение из стран Африки и Центральной Азии.

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