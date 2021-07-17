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С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

  АФК «Система» - крупнейшая инвестиционная компания России. По итогам 2020 года выручка «Системы» составила 691 млрд рублей.

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Павел К
...Скорее всего, системные либералы во главе с Чубайсом решили преподнести своим заокеанским покровителем подарок в виде крупнейшего русского актива,... ___________________________________________________ А куда смотрит фсб? На куски того подарка?

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