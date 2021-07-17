С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

Несекретные материалыБизнес и финансыС благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу АФК «Система» - крупнейшая инвестиционная компания России. По итогам 2020 года выручка «Системы» составила 691 млрд рублей.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел К...Скорее всего, системные либералы во главе с Чубайсом решили преподнести своим заокеанским покровителем подарок в виде крупнейшего русского актива,... ___________________________________________________ А куда смотрит фсб? На куски того подарка?Комментировать
Свежие комментарии