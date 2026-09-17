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Глава РПЛ Алаев об Олейникове и «Рубине»: «Приведу пример – жених и невеста в ЗАГСе, взял жених и передумал, а уже кольца принесли. Красивый поступок? Некрасивый. Но это его право»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о срыве трансфера Ивана Олейникова в « Рубин ». Полузащитник прибыл в расположение казанцев для прохождения медосмотра и сфотографировался с клубной футболкой.

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