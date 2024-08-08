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Студенты НИУ ВШЭ написали дипломы YandexGPT. По инициативе университета

Студенты НИУ ВШЭ написали дипломы YandexGPT. По инициативе университета

Студенты НИУ ВШЭ защитили дипломы, для которых официально разрешили использовать YandexGPTСтуденты Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) этим летом официально использовали нейросеть YandexGPT для написания дипломных и курсовых работ.

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