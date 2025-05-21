В Германии создали паука, плетущего светящуюся красную паутину

Флуоресценция белка mRFP в большой ампуллярной железе. a) Красное свечение наблюдается у потомства модифицированных пауков в области большой ампуллярной железы; b) Схематичное изображение основных частей большой ампуллярной железы: хвост, резервуар (мешок) и прядильный канал / © Universität Bayreuth Генетическое редактирование пауков долго оставалось малодостижимой задачей.
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