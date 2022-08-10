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Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА

Комментатор «Матч-ТВ» Константин Генич сделал прогноз на финал Суперкубка УЕФА между мадридским «Реалом» и «Айнтрахтом».

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