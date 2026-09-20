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Де Дзерби о 2:3 с «Астон Виллой»: «Когда мы доминируем, то создаем больше моментов. Но я хочу понять, почему мы пропустили первый гол вдесятером – в такой ситуации надо быть сильнее»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал действия игроков в матче английской Премьер-лиги против « Астон Виллы » (2:3).

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