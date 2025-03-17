Трубы большого диаметра: инновационный защитный слой

Ижорский трубный завод (Санкт-Петербург), входящий в производство трубного проката «Северстали», приступил к выпуску труб большого диаметра с нанесением инновационного стеклотермопластового покрытия «Кольчуга» по заказу компании «Газпром».
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