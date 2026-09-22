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Царьград

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The Hindu сообщил об отмене рейса Etihad Airways в ОАЭ

The Hindu сообщил об отмене рейса Etihad Airways в ОАЭ

200 пассажиров рейса Etihad Airways из Дели в Абу-Даби остались без перелета из-за неисправности Boeing 787-9 20 сентября.

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