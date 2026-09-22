The Hindu сообщил об отмене рейса Etihad Airways в ОАЭ

200 пассажиров рейса Etihad Airways из Дели в Абу-Даби остались без перелета из-за неисправности Boeing 787-9 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Академик Онищенко...
- Пустить Россию по...
- Михалков задал ве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым