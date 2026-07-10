Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали юного взломщика сейфа, помогавшего телефонным мошенникам

8 июля около 22.00 в полицию Петроградского района обратился 60-летний гендиректор коммерческой фирмы с заявлением о том, что на телефон его 21-летнего сына звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств.

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