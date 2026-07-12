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Жизнь на освобожденных территориях 12 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 12 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей» 12:16 Любители виндсерфинга облюбовали для себя идеальное место для этого экзотического вида водного спорта — Молочный лиман в районе Федотовой Косы в Кирилловке.

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