🚗 Трасса «Таврида» в Крыму полностью открыта для проезда «Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 километре «Таврида» сняты.
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🚗 Трасса «Таврида» в Крыму полностью открыта для проезда «Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 километре «Таврида» сняты.