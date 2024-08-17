«Капризная» акварель: атмосферные картины румынского художника

С нами не соскучишься!

Акварельный пейзаж. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste. Корнелиу Драган-Тырговиште (Corneliu Dragan-Targoviste) – современный румынский художник-акварелист, который, не побоявшись перемен в жизни, решил уйти со скучной работы и полностью посвятить себя творчеству.