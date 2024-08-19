Спрос на петербургские отели вырос на 62% с начала года

В Петербург устремились китайцы и арабы. В Петербург стали чаще прибывать иностранные туристы. Спрос на размещение в Северной столице со стороны зарубежных гостей с начала 2024 года вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис онлайн–бронирования отелей и апартаментов «Островок».