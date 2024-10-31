Ограничения на полеты в Израиль продлены до 24 ноября

Такие же запреты действуют для Ирана и Ирака Росавиация 31 октября продлила до 24 ноября действие NOTAM (извещение летному составу), рекомендующего авиакомпаниям РФ выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени, сказали в ведомстве.