Страницы географии: Национальный парк «Русская Арктика»

Архангельская область гордится самым обширным особо охраняемым природным уголком в России — нацпарком «Русская Арктика»Архангельская область гордится самым обширным особо охраняемым природным уголком в России — нацпарком «Русская Арктика»Один любопытный факт: самой северной точкой не только России, но и всего материка Евразия является Мыс Флигели на острове Рудольфа в Баренцевом море.