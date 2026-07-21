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Daily Storm

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Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают результаты

Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают результаты

Вице-премьер отметил, что во многих регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очередиМеры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания.

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