Комплекс Aegis Ashore в Польше заступает на дежурство

США принимают на вооружение новый комплекс ПРО Aegis Ashore в Польше. Его эксплуатация должна была начаться еще несколько лет назад, но из-за различных затруднений при строительстве сдачу объекта неоднократно переносили.
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