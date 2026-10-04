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МОСИНФОРМ

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Резиденты столичной ОЭЗ показали инновационные разработки на форуме «Микроэлектроника-2026»

Резиденты столичной ОЭЗ показали инновационные разработки на форуме «Микроэлектроника-2026»

На XII Российском форуме «Микроэлектроника-2026» предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали свои новые решения.

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