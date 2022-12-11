Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Нетс» обыграли «Пэйсерс» в отсутствие 8 игроков, включая Дюрэнта, Ирвинга и Симмонса

«Бруклин» одержал гостевую победу над «Индианой» (136:133), несмотря на отсутствие в своем составе 8 игроков, включая Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх