Tank 500 расстреляли и взорвали на видео

Бронированный рамный внедорожник Tank 500 успешно прошел сертификацию в РФ – об этом сообщила российская производственная компания Armour Group (AG), которая занимается разработкой и производством таких машин.
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