Головин получил прямую красную. Хавбек «Монако» ударил игрока «Тулузы» шипами в голень после того, как тот сфолил на нем

«Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) на выезде в рамках 17-го тура Лиги 1. На 51-й минуте Головин в борьбе за мяч ударил шипами в голень полузащитника хозяев Арона Деннума после того, как тот сфолил на россиянине.